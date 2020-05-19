Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu

Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu (2)19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADILARSamsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü.

Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:38
Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu (2)
19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADILAR
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü. Protokol üyeleri ve sporcuların katılımı ile Bandırma Vapuru Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Sanatçı Canan Anderson'un segilediği keman dinletisinin ardından etkinlikler sona erdi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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