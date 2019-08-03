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Samsun'da 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

03.08.2019 19:07 Samsun'da 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarmada Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Kuşluğan Jandarma Karakolu ekiplerince Çamaltı Mahallesi bölgesinde yasa dışı dişi Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine yapılan operasyonda yaklaşık 11 kilo kubar esrar maddesi ile birlikte 405 kök dişi Hint keneviri bitkisi elde edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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