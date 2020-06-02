Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralıSAMSUN'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 12 araca çarptı.

02.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:10
Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
SAMSUN'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 12 araca çarptı. Zincirleme kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Havza ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. Nodar Sankurashvılı (61) yönetimindeki GG 030 S Gürcistan plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, TIR sürücüsü Sankurashvılı, Ali Adnan, Aybüke Afra, Ayla Keskiner ile Ahmet Kaplan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü Sankurashvılı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan Ankara- Samsun yolu Havza şehir geçişi bağlantı yolundan verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yeri detayları
TIR sürücüsünün çıkarılması
Detaylar
Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN SAMSUN-DHA
Samsun’da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Havza, Güncel, Haber

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