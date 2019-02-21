Samsun'da 12 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Kaynak: İHA

Samsun'da 12 ayrı suçtan arandığı iddia edilen bir kişi polisi takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanı'na hakaret, uyuşturucu, hükümlünün kaçması, silah, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi 12 ayrı suçtan yakalaması bulunan N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.A. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN