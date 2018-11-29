29 Kasım 2018 Perşembe 17:30



29 Kasım 2018 Perşembe 17:30

Samsun'da Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 1-2 Aralık tarihlerinde 12. Balkan Tarihi Kongresi gerçekleştirilecek.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 1-2 Aralık tarihlerinde Samsun'da 12. Balkan Tarihi Kongresi düzenlenecek. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongrede, özellikle son iki yüzyılda önemli siyasi ve sosyal olaylara sahne olan Balkanlar'ın tarihi çok yönlü olarak ele alınacak. Yurt içinden ve yurt dışından kongreye katılan yaklaşık 50 bilim insanı, bölgede yaşanan milliyetçilik hareketleri, mübadele ve göç olayları, diğer ülkelerin bölgeye yönelik dış politikaları gibi konularda değerlendirmelerde bulunacak. Çeşitli isyan, savaş, göç olayları sonucunda önemli siyasi ve sosyal dönüşümler geçiren bölgedeki Osmanlı mirası da kongrede ele alınacak konular arasında bulunuyor.Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele Derneğinin de katkı sağlayacağı kongrede 2 gün boyunca 8 oturum düzenlenecek. Kongrede sunulacak olan bildirilerin basılmasıyla bölgeye yönelik sosyo-kültürel verilerin bir araya getirileceği bir bilgi bankasının oluşturulmasında önemli bir aşama kaydedilecek. - ANKARA