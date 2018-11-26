Samsun'da 13 Bin Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı

SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul
'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Samsun'da otel odasına yerleşen 3 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir mahallede yakaladı. Ali Osman
H., Selim
R. ve Suat Ş.'nin üzerinden 5 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaldıkları otel odasında yapılan aramada ise 8 bin 64 uyuşturucu daha hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Samsun
Samsun
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:24