Samsun'da 14 Mart Tıp Bayramı
"14 Mart Tıp Bayramı" kutlamaları kapsamında Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.
14.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
"14 Mart Tıp Bayramı" kutlamaları kapsamında Samsun 'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.
14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Anıt Park'ta tören gerçekleştirildi. Anıta sırayla, OMÜ Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Tabip Odası, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası ve Türk Sağlık-Sen'in çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ebediyete intikal eden hekimler ve görevi başında şehit olan Dr. Aynur Dağdemir ile Dr. Kamil Furtun yad edildi.
Törende okunan, "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tip eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün tıp mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 193. yıl dönümü. Tıp Bayramı, ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda. İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Bu kutlamada o zaman tıbbiye okulu öğrencileri işgali protesto etmek için toplandı. Bugün kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı'nın çıkış noktası işte bu olaydır ve özü itibariyle işgale karşı bir direniş hareketidir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de şekillenmiş olan tıbbiyeli ruhu, her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulmuştur. En büyük mücadele toplum sağlığını korumak üzerine verilmektedir. Çok önemli bir mücadelemiz daha var. Bu kez düşman, toplumumuzu sarmalayan öfke. Tıbbiyeliler, hasta ve hasta yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğruyor, tartaklanıyor, yaralanıyor, öldürülüyor. Bu şiddeti kabul etmiyoruz. Bu şiddeti hak etmiyoruz" sözleriyle bu tarihin geçmişi hakkında bilgi verilerek günümüzde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterildi. - SAMSUN
14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Anıt Park'ta tören gerçekleştirildi. Anıta sırayla, OMÜ Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Tabip Odası, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası ve Türk Sağlık-Sen'in çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ebediyete intikal eden hekimler ve görevi başında şehit olan Dr. Aynur Dağdemir ile Dr. Kamil Furtun yad edildi.
Törende okunan, "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tip eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün tıp mesleğinin bilimselliğe yönelişinin 193. yıl dönümü. Tıp Bayramı, ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda. İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Bu kutlamada o zaman tıbbiye okulu öğrencileri işgali protesto etmek için toplandı. Bugün kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı'nın çıkış noktası işte bu olaydır ve özü itibariyle işgale karşı bir direniş hareketidir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de şekillenmiş olan tıbbiyeli ruhu, her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulmuştur. En büyük mücadele toplum sağlığını korumak üzerine verilmektedir. Çok önemli bir mücadelemiz daha var. Bu kez düşman, toplumumuzu sarmalayan öfke. Tıbbiyeliler, hasta ve hasta yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğruyor, tartaklanıyor, yaralanıyor, öldürülüyor. Bu şiddeti kabul etmiyoruz. Bu şiddeti hak etmiyoruz" sözleriyle bu tarihin geçmişi hakkında bilgi verilerek günümüzde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Samsun, Güncel
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