Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun
'un Canik
ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Ordu
Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Y'yi (40) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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Kaynak: AA