Samsun'da 15. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 15. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi katıldı. Finalde Nedim Gürel'i yenen Tanju Gemici başpehlivan oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güreşler, bu organizasyonlar bizleri bir arada tutuyor. Güzel kültürümüzü, dinimizin güzelliklerini yaşıyoruz. O yönüyle lütfen destek olalım. Ülkemizin birliği ve dirliği için dua edelim. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Seyir alanındaki tribünleri gelecek yıl daha da büyüteceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Kunduz güreşlerine katılım her geçen yıl daha da artıyor. Burada insanlarımız artık tribünlere sığmaz durumda. Eğer mümkün ise bu tribünleri gelecek yıl Kunduz Güreşlerine kadar daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde 2018 yılı güreş ağalığını yapan iş adamı Halil İbrahim Çiçek 355 bin lira teklifle güreş ağası oldu.

Başpehlivan Tanju Gemici'nin altın kemerini Samsun Valisi Osman Kaymak taktı. Başpehlivanlıkta Nedim Gürel ikinci, Cengizhan Şimşek ve Orhan Okulu üçüncü oldu.

Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni eski Bakanlardan Kürşat Tüzmen, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA