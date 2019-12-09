Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı - Haberler

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu özelliği bulunan hap getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

09.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:12Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı
'a 'dan 2 bin 756 uyuşturucu özelliği bulunan hap getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Samsun'a 2 kişinin uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alarak Samsun girişinde çalışma başlattı. Narkotik ekipleri M.K. ve F.D.'de Samsun'a gelirken 2 bin 756 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Amasya, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:51 Çocuk, giremediği bara ateş açtı - Haberler
15:48 Domaniç'te aşıklar atıştı - Haberler
15:47 Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
15:42 Kazakların içine sakladığı 150 bin TL değerinde uyuşturucuyla otobüste yakalandı - Haberler
15:40 Çorum'da kar maskeli silahlı soygun - Haberler
15:37 Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı - Haberler
15:32 Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:20 Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı - Haberler
15:15 Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı - Haberler
14:29 Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var - Haberler
9.12.2019 16:04:57