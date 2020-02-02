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Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

02.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:34Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.A.'yı takibe aldı. İ.A. ile irtibat kuran 1 şahıstan 223 kapsül sentetik ecza elde edildi. İ.A. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen T.A. isimli şahıs ise 868 kapsül sentetik ecza hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan İ.A. ve T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.A. ve T.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Fevzi Çakmak Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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