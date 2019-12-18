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Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 öğrencinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde öğrenci servisinin takla atarak karşı şeride geçip otomobil ile çarpışması anını gözler önüne serdi.

18.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:30

'da 2 öğrencinin öldüğü, 8'i öğrenci 10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİL İLE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile seyir ederken Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.'nin (72) kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 8'İ ÖĞRENCİ 10 KİŞİ YAKALANDI

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybederken, 8'i öğrenci 10 kişi de yaralandı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntüsünde öğrenci servisinin takla atarak karşı şeride geçip otomobil ile çarpışması anını gözler önüne serdi.

Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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