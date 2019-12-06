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Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.

06.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:37Samsun'da 2 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da görev yapan muvazzaf 2 rütbeli askeri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 asker Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporlarının alınmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Askerlerin Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında talimat sonucu gözaltına alındıkları öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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