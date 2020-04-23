Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Samsun'da 23 Nisan'da konvoyla rengarenk kutlama

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

23.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:08
Samsun'da 23 Nisan'da konvoyla rengarenk kutlama
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen konvoy, renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. 1 haftadır öğrenciler evlerinde aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile birçok etkinlik yaptı. Evlerini ve balkonlarını "evimiz okulumuz" diyerek süslediler. Büyük gün için ise bir konvoy tertip edildi.

Cağaloğlu Bulvarı üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bir üstü açık otobüs ile protokol sokak sokak dolaşarak bayram neşesine ortak oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen otobüsün üzerinden halkı selamladı. Konvoy neşeli şarkılar ve efsaneleşen marşlar çalarak ilerlerken vosvos araçlar ve rengarenk klasik otomobillerde eşlik etti. Balkonlara ve pencere çıkan 7'den 70 vatandaşlar bayraklar sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Marşlara eşlik ettiler evde kalarak yapılan bu kutlamaya büyük katılım sağladılar.

Konvoy gezdiği yerlerde insanların bayramını kutladı ve "Evde Kal" mesajı da verdi. Konvoyun başlangıç yerine dönmesi ile etkinlik son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Samsun, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Akşener’e Türkiye’nin önünde açıkça soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Haberler››Güncel››Samsun'da 23 Nisan'da konvoyla rengarenk kutlama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı - Haber 11:16: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti - Haber 11:16: Hayırseverlerin iyilik elçisi "Ramazan Amca" - Haber 11:15: Baharda erkeklere kıyafet önerileri - Haber 11:15: Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti - Haber 10:57: Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü - Haber 10:47: Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber