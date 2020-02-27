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Samsun'da "28 Şubat" konuşulacak

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 28 Şubat Cuma günü İlkadım'da bulunan Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda "Son 28 Şubat: İhtimaller, Tahminler, Hatırlamalar" konulu bir panel düzenleyecek.

27.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:13Samsun'da
Üniversitesi(SAMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi 28 Şubat Cuma günü 'da bulunan Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda "Son 28 Şubat: İhtimaller, Tahminler, Hatırlamalar" konulu bir panel düzenleyecek.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Gazeteci-Yazar (SDE Başkan Danışmanı) Bülent Orakoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik kapsamında 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a konulu fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirilecek. Panel ve fotoğraf sergisi ücretsiz olarak vatandaşların katılımına ve ziyaretine açık olacak.

Panel saat 14.30'da başlayacak. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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