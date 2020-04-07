Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da 3 otel sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'korona virüsü' ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına otellerini ücretsiz olarak tahsis eden otel sahiplerine teşekkür ederek, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" dedi.

07.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:32
Samsun'da 3 otel sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'korona virüsü' ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına otellerini ücretsiz olarak tahsis eden otel sahiplerine teşekkür ederek, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" dedi.

Samsun'da korona virüs salgınına karşı mücadelede 'birlik ve beraberlik' örneği sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında kamu misafirhanelerini sağlık çalışanlarının hizmetine sunarken, odalarını sağlıkçılara tahsis eden 3 otel de örnek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu zor süreçte nasıl bir ve beraber olunacağını bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidine karşı toplum sağlığını korumak için özel önlemler uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı için evlerinden ve sevdiklerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek için kamu misafirhanelerini sağlıkçıların hizmetine sunarken, sağlık çalışanlarına bir destek de otellerden geldi. Samsun'da 3 otel odalarını ücretsiz olarak sağlık personeline tahsis ederek, birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Sağlıkçılar için 3 otel

Korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye olarak salgının ilk anından itibaren tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımız bizler için ailelerinden ve evlerinden ayrı kalarak büyük bir özveri gösteriyor. Onların hakkı asla ödenmez. Bu süreçte onların çalışma koşullarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşündük ve kamu misafirhanelerini sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Önemli sayıda sağlık çalışanımız bu misafirhaneleri kullanıyor. Sağlıkçılarımıza halkımızın ve özel teşebbüslerin de destek vermesi ne kadar asil bir millet olduğumuzu, zor zamanlarda nasıl birlik beraberlik içinde hareket edebildiğimizi bizlere gösteriyor" şeklinde konuştu.

Başkan Demir'den teşekkür

Kamu misafirhanelerinin yanı sıra Samsun'da hizmet veren üç önemli otelin de kapılarını sağlıkçılara açarak korona virüs mücadelesine destek verdiğini belirten Başkan Demir, "Bu kapsamda 164 oda ve 328 yatak kapasiteli Anemon Otel'i sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis eden Erman Ilıcak'a, 67 oda 150 yatak kapasiteli Neba Royal Hotel sahibi Nejat Baran'a ve 40 oda 80 yatak kapasiteli Kadırga Otel sahibi Ahmet Aydemir'e teşekkür ediyoruz. Kendileri bu örnek davranışlarıyla bu zor süreçte bu milletin nasıl birlik ve beraberlik içinde olabileceğini, 'Biz Bize Yeteriz' cümlesinin ne kadar dolu ve doğru olduğunu göstermişlerdir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Demir, Samsun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da 3 otel sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha - Haber 16:41: Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı - Haber 16:41: İnönü'de maskeler halkın ayağına gidiyor - Haber 16:40: Esenyurt'ta bir evde patlama - Haber 16:40: Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2) - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi