Haberler » Güncel » Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca-yeğen yakalandı - Haber

Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca-yeğen yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:18Samsun'da 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen amca-yeğen yakalandı
'un ilçesinde 30 adresten 33 su saati çaldıkları öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, metruk ve boş binalardan su saatleri çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y'yi (22) Yenidoğan Mahallesi'nde yakaladı.
Şüpheliler, 9 Temmuz 2019 ile 24 Şubat 2020 tarihleri arasında gece girdikleri 30 adresten 33 su saatini çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca-yeğen, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların binalardan su saatlerini çalıp çuvala koyduktan sonra ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 20:38:11