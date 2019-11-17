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Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

17.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:24Samsun'da 350 bin liralık nakliye dolandırıcılığı operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'dan Kayseri'ye gönderilen 350 bin lira değerinde alüminyumun nakliyat şirketi tarafından alıcıya ulaştırılmaması üzerine başlatılan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kamil A, 350 bin lira değerindeki alüminyumu Kayseri'ye göndermek için nakliyat şirketi ile anlaştı. Alüminyumun sahibi, malların Kayseri'ye gitmediğini öğrenince polise başvurdu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip araştırması yaptı.
Olayla ilgili nakliyat şirketinin çalışanlarının da aralarında bulunduğu Aysu A, Kübra D, Hüseyin M, Ebubekir Ş. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Umut T, Aslan T. ve Taner T'nin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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