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Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

18.10.2019 09:22Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 ayrı kardeşler olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 DEAŞ şüphelisi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. DEAŞ şüphelilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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