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Samsun'da "4. Gıda Fuarı" sona erdi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen "4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi.

24.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:32Samsun'da
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen "4. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi.
TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı ziyaret edenlerin sayısının geçen yıla oranla arttığını söyledi.
Fuarın 21 Kasım'da açıldığını anımsatan Çamaş, bu yıl gıda ve otel endüstriyel mutfak ekipmanı fabrikalarını da fuarda ağırladıklarını aktardı.
Market, bakkal sahipleri ile otel, restoran ve kafelerin satın alma müdürlerinin, gıda ile endüstriyel mutfak tasarım fabrikalarıyla verimli görüşmeler yaptığını vurgulayan Çamaş, şunları kaydetti:
"Tüketiciler de ülkenin bir çok yerinden fuarı görmeye geldi. Ziyaretçiler, yöresel firmalardan alış veriş yapma imkanı buldu. Bu sene ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Geçen seneye oranla yüzde onluk bir büyüme olacağını söyleyebilirim. Fuarımızı büyük bir coşkuyla açtık ve aynı coşkuyla devam etti. Bu memnuniyetimiz gelecek yıllarda yapacağımız fuarlarımıza da yansır."
Samsun'da 2020 takvimine "EV'leniyoruz" fuarı ile başlayacaklarını dile getiren Çamaş, "Şubat ayının ortasında 6. Kitap Fuarını gerçekleştireceğiz. Mart ayının ortalarında mobilya dekorasyon, Nisan ayının ilk haftası inşaat, yapı fuarını düzenleyeceğiz. Eylül ayında tarım hayvancılık ve teknolojileri ve Kasım ayında da yine gıda fuarının beşincisini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Samsun, Çamaş, Güncel

Kaynak: AA

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