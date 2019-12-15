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Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

15.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:58Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
'un ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Şabanoğlu Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki evlerinde oynadığı sırada açık bırakılan pencerenin sinekliğinin de açılmasıyla 4 yaşındaki Hacer Şutur, binanın bitişiğindeki kümesin üzerine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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