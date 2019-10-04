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Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 16:11Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 gözaltı
Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak'ın kesiştiği yerde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.K.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. ile yoldan geçmekte olan A.S. (18), S.K. (31) ve A.Y. (21) kazara çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerine ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyla ilgili M.A.Ç.(18), B.K.(21) ve 17 yaşındaki M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. yaşı küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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