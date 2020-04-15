Samsun'da 41 bin 38 vefa destek çağrısı alındı
Samsun Valiliği tarafından 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 41 bin 38 vefa destek çağrısı yapıldığı açıklandı.
15.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:10
Yapılan açıklamaya göre bu tarihe kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14 bin 859, 155 Emniyet Çağrı Merkezi'ne 21 bin 555 ve 156 Jandarma Çağrı Merkezi'ne 4 bin 644 destek çağrısı iletildi. Ayrıca 74 bin 61 çağrıya da bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler: Samsun Valiliği, Jandarma, Güncel