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Samsun'da 41 bin 38 vefa destek çağrısı alındı

Samsun Valiliği tarafından 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 41 bin 38 vefa destek çağrısı yapıldığı açıklandı.

15.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:10
Samsun'da 41 bin 38 vefa destek çağrısı alındı
Samsun Valiliği tarafından 15 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 41 bin 38 vefa destek çağrısı yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre bu tarihe kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 14 bin 859, 155 Emniyet Çağrı Merkezi'ne 21 bin 555 ve 156 Jandarma Çağrı Merkezi'ne 4 bin 644 destek çağrısı iletildi. Ayrıca 74 bin 61 çağrıya da bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Valiliği, Jandarma, Güncel
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