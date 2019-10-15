Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi

Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi

Samsun'da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.

15.10.2019 13:07Samsun'da 457 okul servis aracı denetlendi
Samsun'da trafik polisleri tarafından 457 okul servis aracı denetlendi.

Geleceğimizin teminatı çocukların güvenli ve huzurlu şekilde eğitim gördükleri okullarına ulaşımlarının sağlanabilmesi, okul servis araçlarının ve sürücülerinin mevzuatta yer alan kriterleri taşıyıp taşımadıkları, okul servis aracı sürücülerinin okul servis aracı kullanmaya haiz olup olmadıklarının denetimi amacıyla okul servis araçları üzerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince ildeki okul servis araçları denetlendi.

"Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Samsun il genelinde trafik birimlerince yapılan okul servis aracı denetimlerinde, toplam 457 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 7 araca taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 5 araca okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, 2 araca muayenesi  yapılmadığı için, 19 araca ise diğer trafik kural ihlal maddelerinden olmak üzere toplam 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 okul servis aracı standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:27 Barış Pınarı Harekatı şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı
14:21 Barış Pınarı provokasyonlarına karşı "Huzur ve Güven" uygulaması
14:16 Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
14:12 Kocaeli'de ev yangını: 2 ölü
14:12 Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14:07 Boğaziçili öğrencilerin davasında mütalaa açıklandı
14:06 Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
15.10.2019 14:32:48