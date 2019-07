Samsun'da 6 ilçede Açık Kapı Büroları oluşturuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "İçişleri Bakanlığımız tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi amacı ile oluşturulan 'Açık Kapı Projesi' ilimizde 2 Şubat 2018'de faaliyete geçmiştir" dedi.Samsun'da bulunan Atakum , Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinin Kaymakamlarında Açık Kapı büroları oluşturuldu. Samsun Valisi Osman Kaymak, "Valiliğimiz girişinde bir banko ve görüşme odası ile hizmete başlayan Açık Kapı Birimimizde toplamda bin 145 vatandaşımız başvurmuş olup bu başvuruların 414'ü sosyal hizmetler, 198'i çalışma ve sosyal güvenlik, 139'u yerel yönetimler 156'sı eğitim 52'si valilik hizmetleri, 49u sağlık hizmetleri, 48'i çevre ve şehircilik, 31'i emniyet ve güvenlik hizmetleri alanlarında yapılmıştır. Vatandaşlarımız yüz yüze, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilmesi, vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen başvuruların elektronik sisteme kaydedilmek suretiyle ilgili ve yetkili birimlere yönlendirilmesi ve mümkün olan en kısa sürede şikayetlerin sonuçlandırılması amacıyla 15 Temmuz 2019 tarihinde Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde Açık Kapı büroları oluşturulmuş olup, vatandaşlarımız yapılan başvuruları ve süreci her aşamasını, başvuru numarasıyla İnternet üzerinde ve mobil telefonuyla takip edecektir. Vatandaşlarımızı istek ve sorunları çözme noktasında devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini bir kez daha hatırlatarak istedikleri her zaman, başta valiliğimiz olmak üzere kaymakamlarımızda hizmete giren Açık Kapı birimlerinde başvuru yapabileceklerini belirtir, saygılarımı sunarım" diye konuştu. - SAMSUN