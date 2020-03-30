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Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık ve temizlik hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bakımlarını yaparak, evlerini dezenfekte ediyor.

30.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:20
Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık ve temizlik hizmeti
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bakımlarını yaparak, evlerini dezenfekte ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca doktor, hemşire ve temizlik görevlilerinden oluşturulan ekiplerle, kronik hastalığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık ve temizlik hizmeti sunuluyor.
Ekipler, muayeneden geçirdikleri vatandaşların en çok kullandıkları banyo, tuvalet, kapı kolları, elektrik düğmeleri, elektronik eşyalar ve mobilyalarını dezenfektanlarla temizliyor.
Koronavirüs konusunda bilgi veren ekipler, 65 yaş üstü kişilere evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ekiplerin vatandaşlara sağlık hizmetini evinde verdiğini söyledi.
Yaşlıların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Çok değer verdiğimiz kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Yaşlılarımızı korumak, onların sosyal, psikolojik, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak en önemli görevlerimiz arasında bulunuyor. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde yaşlılara çok daha fazla ilgi ve yakınlık gösteriyoruz. Yaşlılarımız yeter ki salgın süresince evlerinde kalsınlar. Biz işimizin başındayız, onlar evlerinde rahat olsunlar."
73 yaşındaki Fatma Aydemir ise koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve her türlü ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanmasından memnun olduğunu kaydetti.
86 yaşındaki Nezahat Sağlamer de kendilerine gösterilen yakın ilgiye ve verilen hizmetlere teşekkür ederek, "Gerek sağlık ekipleri gerekse temizlik ekipleri bizlere büyük yakınlık gösterip hizmette de kusur etmiyorlar. Uygulamadan son derece memnunuz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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