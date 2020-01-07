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Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

07.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:06 Samsun'da 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılarının, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 31 Aralık 2019'da İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10'u da sınır dışı edilmişti.

Samsun, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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