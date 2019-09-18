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Samsun'da 7 kişiye uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılanan 7 kişiye ceza yağdı.

18.09.2019 16:50Samsun'da 7 kişiye uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılanan 7 kişiye ceza yağdı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan 13 kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Sabri O. (38) ve Murat S.K.'yi (32) "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 6'şar gün hapis cezasına çarptırırken, aynı suçtan yargılanan Emrah Ç.(33), Hakan P.(39), Mecit Y.(30), Önder E.(36) ve Ramazan E.'ye(35) ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, 6 kişi de beraat etti. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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