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Samsun'da 700 konutluk "Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi" başlıyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Samsun'da 700 konutluk "Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temelinin atılacağı bildirildi.

Samsun'da 700 konutluk
30.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:58
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Samsun'da 700 konutluk "Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temelinin atılacağı bildirildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Hakan Gedikli ile video konferans sistemiyle görüştüğünü belirtti.
Demir, görüşmede, Canik ilçesinde yapılacak 700 konutluk Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi'ne mayıs ayında start verilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.
Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak kente estetik bir doku kazandıracaklarını belirten Demir, Canik'te kentsel dönüşüm projeleri için rezerv alan olarak tespit edilen Yeni Mahalle'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucu güzel bir proje ortaya çıkardıklarını vurguladı.
Demir, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Toplam 77 bin metrekare alanda, maksimum 7 katlı, giriş katları dükkan olan ve 700 konuttan oluşacak proje kentimize büyük bir renk katacak. Hayırlısıyla projeyi mayıs ayının ilk haftası ruhsatlandıracağız, ikinci haftası ihale süreci gerçekleştirilecek. Üçüncü haftası da temel atarak inşaatına başlayacağız. Samsun'a, şehrin havasını değiştirecek, bloklar arasında en az 25 metre mesafe olan geniş, ferah bir projeyi kazandıracağız."
Yeni tip koronavirüs salgınının ardından toparlanmanın çok kısa süreceğini ifade eden Demir, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek birçok cadde ve bulvarda yol yapım çalışmaları gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Demir, "Samsun'u ilmek ilmek yeniden işliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Mahalle, Samsun, Güncel, Haber

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