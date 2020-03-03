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Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu

Samsun'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

03.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:12Samsun'da 8 aylık hamile kadın saldırıda hastanelik oldu

'da 8 aylık hamile bir kadın kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile olan uyruklu Fawaza M.A. (34) adlı kadın eczaneye ilaç almaya giderken iddiaya göre, "Bu ülkeden gidin" diyen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak yumrukla darp edilip, yere düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN


Samsun, Canik, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 00:21:37