Haberler » Güncel » Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Haber

Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Çarşamba ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

01.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:54Samsun'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.B. (37) isimli kişi şüphe üzerine durduruldu.
Kimlik sorgulaması sırasında polis ekiplerince zanlının kardeşine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda tasarlayarak öldürme, hakaret, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri alma-bulundurma gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Çarşamba, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:27:24