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Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 8. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Amisosspor şampiyon oldu.

31.10.2019 14:38Samsun'da 8. Geleneksel Futbol Turnuvası sona serdi
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 8. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Amisosspor şampiyon oldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı halı sahasındaki turnuvanın finalinde, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nin oluşturduğu Amisosspor ile Samsun Adliyesi personelinden oluşan Elitspor karşılaştı.
Elitspor'u 2-1 mağlup eden Amisosspor şampiyon oldu.
Turnuvada, Elitspor ikinci olurken ve hakimlerden oluşan HSYK Spor, turnuvayı 3. tamamladı.
Dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupa takdim edildi.
Turnuvada gol krallığı kupasını ise Amisspor'un futbolcusu Murat Topkaya aldı.

Başsavcı, Futbol, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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