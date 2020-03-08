Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
08.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:40
Samsun 'da Kadın Dayanışması üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Samsun Öğretmenevi önünde bir araya gelen, pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, İstiklal Caddesi'nden "kadınlara özgürlük", "kadınlar birlikte güçlü" sloganları atarak Lise Caddesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından Sevil Topaloğlu, grup adına yaptığı açıklamada, kadınların yalnızca iş gücü piyasasında değil, evde görünmeyen emekleriyle de değer ürettiklerini belirterek, "Kadınların emeği yaşamın her alanında daha görünmez hale gelirken her krizle birlikte işsiz ve geleceksiz kalanlar yine kadınlar olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kadına yönelik şiddete değinen Topaloğlu, "Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitlik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Samsun Öğretmenevi önünde bir araya gelen, pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, İstiklal Caddesi'nden "kadınlara özgürlük", "kadınlar birlikte güçlü" sloganları atarak Lise Caddesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından Sevil Topaloğlu, grup adına yaptığı açıklamada, kadınların yalnızca iş gücü piyasasında değil, evde görünmeyen emekleriyle de değer ürettiklerini belirterek, "Kadınların emeği yaşamın her alanında daha görünmez hale gelirken her krizle birlikte işsiz ve geleceksiz kalanlar yine kadınlar olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kadına yönelik şiddete değinen Topaloğlu, "Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitlik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayacağız." şeklinde konuştu.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, Samsun, Güncel
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