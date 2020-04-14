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Samsun'da 84 yaşındaki anne ile 56 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Samsun'da 84 yaşındaki Fatma ile 56 yaşındaki oğlu Recep Yılmaz, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi ve taburcu edilerek evlerine gönderildi.

14.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:54
Samsun'da 84 yaşındaki anne ile 56 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Samsun 'da 84 yaşındaki Fatma ile 56 yaşındaki oğlu Recep Yılmaz, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi ve taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Samsun'da aile apartmanında annesi Fatma Yılmaz ile birlikte yaşan Recep Yılmaz, 25 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Atasam Hastanesine başvurdu.
Hastanede gözlem altına alınan Recep Yılmaz, aynı şikayetlerin annesinde de görüldüğünü belirtmesi üzerine anne de hastaneye davet edildi.
Anne ve oğluna yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 19 gün tedavi gören anne Fatma ve oğlu Recep Yılmaz, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Anne ve oğlu hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Doktor Funda Furtun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aldıkları tedavi ile iki hastanın sağlıklarına kavuştuğunu belirterek, "Ekip olarak çok yoğun, yorucu bir süreci başarıyla geçtiğimiz için çok ama çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatma Yılmaz, Recep Yılmaz, Samsun, Anne, Güncel
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