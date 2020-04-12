Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun'da, aç kalan güvercinlere trafik polisleri yem ve su verdi.

12.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:01
Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun 'da, aç kalan güvercinlere trafik polisleri yem ve su verdi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Samsun, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı.
Meydanda yem arayan kuşlara trafik polisleri Uğur Kurt ve Savaş Ertekin yem ve su verdi.
Öte yandan sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte polis ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Samsun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
İzmir polisi, ’Babam sokağa çıkamıyor’ diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi Haberler
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Maaşı düşüyor! İşte Muslera’ya yapılan teklif Haberler
Maaşı düşüyor! İşte Muslera'ya yapılan teklif
Haberler ›› Güncel ››Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış - Haber 13:06: Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı - Haber 13:06: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 474'e yükseldi - Haber 13:06: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya... - Haber 13:06: Beyşehir'de evlere ekmek dağıtımına muhtar desteği - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber