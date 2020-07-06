Samsun'da adliyeye tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Samsun'da adliyeye tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandıSAMSUN'da, adliye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açan Oral K. (22), motosikletli 'Yunus' polislerince parkta yakalanıp, gözaltına alındı.

06.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:26
Samsun'da adliyeye tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
SAMSUN'da, adliye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açan Oral K. (22), motosikletli 'Yunus' polislerince parkta yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Oral K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 17 Haziran günü sabah saatlerinde, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Otomobilin yolcu koltuğundan inen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle adliye binasına doğru ateş açtı. Şüpheli, ardından aynı araca binip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü. Saldırı sonrası kaçan ve ekipler tarafından aranan kişinin Oral K. olduğu belirlendi. Yakalanması için çalışma yürütülen Oral K., İlkadım'da bulunan Zafer Parkı'nda, motosikletli 'Yunus' polislerince görüldü. Parkta yakalanıp, gözaltına alınan Oral K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oral K., polise verdiği ifadede, olay günü mahkemeye geldiğini ve husumetli olduğu kişilerle tartıştığı gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi. Oral K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun’da adliyeye tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel, Haber
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