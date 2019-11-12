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Samsun'da "Aileni Diyabetten Koru" etkinliği yapılacak

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi tarafından sağlıklı yaşam ve diyabet hakkında vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Aileni Diyabetten Koru"' etkinliği düzenlenecek.

12.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:16Samsun'da
Diyabetle Yaşam Derneği Şubesi tarafından sağlıklı yaşam ve diyabet hakkında vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Aileni Diyabetten Koru"' etkinliği düzenlenecek.
Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Dudu Yılmaz, AA muhabirine14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabete dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
Diyabetin bir hastalık değil, yaşam şekli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam ve diyabet hakkında vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aileni Diyabetten Koru' temalı yürüyüş düzenleyeceğiz. İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayacak yürüyüşümüz, caddenin başında sona erecek." dedi.
Diyabetle barışık bir hayat sürdürmenin mümkün olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Dernek olarak yıllardır diyabet konusunda insanları bilinçlendirme için eğitim programları düzenliyoruz. Eğitimlerimize herkes dinleyici olarak katılabiliyor. Özellikle diyabetlilerin ve ailelerinin katılımını çok önemsiyoruz. Eğitim programlarımızın konuşmacıları, konuda uzman kişilerden oluşuyor. Hiçbir beklentisi olmadan tamamen gönüllü olarak gelen hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi konuşmacılar, konu hakkında doğru bilgi aktarımıyla bilinçlenmeyi sağlıyor. Diyabette bilinçlenmenin, hastalığın kontrol altına alınabilmesinde çok önemli yeri var. Diyabet hakkında bilgi sahibi olan aile ve hasta yakınları daha bilinçli davranıyor. Bu durum diyabetlinin de kendini ifade edebilmesinde işini kolaylaştırıyor. Hastalığını kontrol altına almaya çalışırken ailesinin de bilinçli desteği sağlanmış oluyor."

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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