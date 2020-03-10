Samsun'da akademisyen kadınlar korosundan konser
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde üniversitede görevli 22 kadın akademisyen tarafından oluşturulan koro konser verdi.
10.03.2020 01:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:23
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde üniversitede görevli 22 kadın akademisyen tarafından oluşturulan koro konser verdi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türküler Bizi Söyler" adlı konserde sevilen 20 eser, solo ve koro tarafından seslendirildi.
Koro Şefi Bahar Güdek yönetimindeki koronun seslendirdiği eserleri katılımcılar beğeniyle dinledi.
Koroda yer alan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenler ve idari personelden oluşan kadınlar korosu ve orkestra üyelerinin 7 aylık bir çalışma süreci yaşadığını söyledi.
Kumcağız, akademisyenlerin sadece bilim alanında değil sanat alanında da üretken olabileceğini göstermek istediklerini belirterek, "Akademisyenlik mesai saatiyle sınırlı olmayan bir meslek. Zamanının büyük bir kısmını bilimsel faaliyetlere ayıran kadın akademisyenler mesai saatleri dışında evlerinde çalışmakta. Kadın akademisyenler, eş, anne, meslektaş, araştırmacı gibi pek çok rolü gerçekleştirmektedir. Biz dedik ki 'biz koro da yapabiliriz.' Bunu denedik. Bugün bunu başardığımızı görüyorum." dedi.
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Esin Hazneci ise üniversitelerinde böyle bir koro oluşturulmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.
Hazneci, koronun yaşatılmasını istediğini belirterek, "İlk defa sahne alıyorum. Müziğe her zaman sevgim ve ilgim vardı. Ekip arkadaşlarımla uyumlu ve güzel çalışarak güzel vakit geçirdik." diye konuştu.
Programı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türküler Bizi Söyler" adlı konserde sevilen 20 eser, solo ve koro tarafından seslendirildi.
Koro Şefi Bahar Güdek yönetimindeki koronun seslendirdiği eserleri katılımcılar beğeniyle dinledi.
Koroda yer alan OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenler ve idari personelden oluşan kadınlar korosu ve orkestra üyelerinin 7 aylık bir çalışma süreci yaşadığını söyledi.
Kumcağız, akademisyenlerin sadece bilim alanında değil sanat alanında da üretken olabileceğini göstermek istediklerini belirterek, "Akademisyenlik mesai saatiyle sınırlı olmayan bir meslek. Zamanının büyük bir kısmını bilimsel faaliyetlere ayıran kadın akademisyenler mesai saatleri dışında evlerinde çalışmakta. Kadın akademisyenler, eş, anne, meslektaş, araştırmacı gibi pek çok rolü gerçekleştirmektedir. Biz dedik ki 'biz koro da yapabiliriz.' Bunu denedik. Bugün bunu başardığımızı görüyorum." dedi.
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Esin Hazneci ise üniversitelerinde böyle bir koro oluşturulmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.
Hazneci, koronun yaşatılmasını istediğini belirterek, "İlk defa sahne alıyorum. Müziğe her zaman sevgim ve ilgim vardı. Ekip arkadaşlarımla uyumlu ve güzel çalışarak güzel vakit geçirdik." diye konuştu.
Programı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel
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