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Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

18.08.2019 11:54 Samsun'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Vanlı idaresindeki 55 EJ 194 plakalı 112 Acil Servis ambulansı ile 55 VE 360 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ambulansta görevli sağlık personeli Kadriye Ay ile kamyonette bulunan Muharrem Abay yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kadriye Ay, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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