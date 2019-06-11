11.06.2019 16:58
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Samsun'da apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, anahtarını unuttuğu için 4. kattaki evine apartman boşluğundan geçmeye çalışan genç kız, düşerek yaşamını yitirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, anahtarını unuttuğu için 4. kattaki evine apartman boşluğundan geçmeye çalışan genç kız, düşerek yaşamını yitirdi.
Pazar Mahallesi'nde, İrem Karlı (21), evinin anahtarını unuttuğu için apartmanın havalandırma boşluğuna bakan açık pencereden eve geçmek istedi.
Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti.
Genç kızın cesedi, sağlık ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
19 Mayıs, Samsun, Genç, Güncel