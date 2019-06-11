Samsun'da apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde, anahtarını unuttuğu için 4. kattaki evine apartman boşluğundan geçmeye çalışan genç kız, düşerek yaşamını yitirdi.
Pazar Mahallesi'nde, İrem Karlı (21), evinin anahtarını unuttuğu için apartmanın havalandırma boşluğuna bakan açık pencereden eve geçmek istedi.
Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç
kızın cesedi, sağlık ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
19 Mayıs
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