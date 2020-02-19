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Samsun'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.

19.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:48Samsun'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
'un ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 103. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında kağıtların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Apartmanın merdiven boşluğuna yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında binanın en üst katındaki dairede yaşayan ve dumandan etkilenen Sema Bağdatlı (46), çıktığı balkondan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Bağdatlı, 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Fazıl Ahmet, Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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