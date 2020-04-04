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Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu

Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle beraber Samsun'da araç giriş ve çıkışları kısıtlandırıldı.

04.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:28
Samsun 'da araç giriş çıkışı durduruldu
SAMSUN - Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle beraber Samsun'da araç giriş ve çıkışları kısıtlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a araç giriş çıkışını kısıtlayan bir genelge yayımladı. Samsun'un Ankara istikamet sınırı Havza'da, Ordu istikamet sınırı Terme'de ve Sinop istikamet sınırı Yakakent'te kolluk kuvvetlerince araçlar tek tek durdurularak genelge hakkında bilgi verildi.
Bu gece 00.00 itibarıyla başlayan ve Samsun'un da içinde bulunduğu 30 büyükşehre giriş çıkışların sınırlandırıldığı korona virüs tedbirinin 15 gün süreceği açıklandı.
Kontroller, polis ve jandarma ekipleri tarafından belirlenen şehirlerin giriş çıkış noktalarında gerçekleştiriliyor. Genelgeye göre, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek. Samsun’da araç giriş çıkışı durduruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Samsun, 3. Sayfa

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Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu
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