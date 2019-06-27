27.06.2019 11:34
Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da araç kundaklama iddiası

Samsun

Samsun'un Atakum ilçesinde bacanağına ait minibüsü kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Samsun 'un Atakum ilçesinde bacanağına ait minibüsü kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Alpaslan Bulvarı'nda gece saatlerinde boş arsada bulunan S.Y'ye ait minibüsün yanına gelen S.Ü'nün araca benzin döktüğünü gören bir kişi "Ne yapıyorsun?" diye sordu.
"Bu gece yakacağım her şeyi" şeklinde cevap veren şüpheli, benzin döküp aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olayı gören kişi, kendi imkanlarıyla araçtaki yangını söndürerek polise bilgi verdi.
Polis ekipleri, benzinin bulunduğu su bidonundan yola çıkarak S.Ü'yü gözaltına aldı.
Denizevleri Polis Merkezine götürülen şüphelinin "S.Y'nin bacanağı olduğunu ve miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğunu" söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
istiklal mahallesi , benzin , atakum , samsun , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52 Başkentteki özel halk otobüsçülerden zam talebi
12:51 Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu
12:51 Oto lastiğinden kasaptaki ete her şeyi çalmışlar... Hırsızlık anları kamerada
12:50 Büyükşehir belediyesinden çocuklar için sahilde oyun alanı
12:50 Habil Turan'dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlama mesajı
12:50 Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi
12:50 Bakan Selçuk'tan Erzincan Valiliği'ne ziyaret