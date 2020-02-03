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Samsun'da aracıyla tırın altına giren iş adamı ağır yaralandı

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken tıra arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı ağır yaralandı.

03.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:25Samsun'da aracıyla tırın altına giren iş adamı ağır yaralandı
'da aracıyla seyir halindeyken tıra arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı ağır yaralandı.

Kaza, ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Halit Anayurt (56) idaresindeki 55 LM 888 plakalı cip, Hizmet Özata'nïn kullandığı 68 HR 636 çekici ve 68 BL 136 dorse plakalı tıra arkadan çarparak dorsenin altına girdi. Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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