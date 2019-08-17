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Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe çıkan kişinin cesedi bulundu

Samsun'da yürüyüşe çıktığı Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişinin, arama çalışmalarının 10. gününde cesedine ulaşıldı.

17.08.2019 22:17 Samsun'da Arkeolojik Vadi'de yürüyüşe çıkan kişinin cesedi bulundu
Samsun'da yürüyüşe çıktığı Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişinin, arama çalışmalarının 10. gününde cesedine ulaşıldı.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide 11 gün önce yürüyüşe çıkan ve geri dönmemesi üzerine ailesince kayıp ihbarında bulunulan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'yı arama çalışmaları tamamlandı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaperçin Deresi mevkisindeki gölette Akıcı'nın cesedini buldu.
Savcının incelemesinin ardından Akıcı'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekkeköy, Samsun, Kutsi, Güncel

Kaynak: AA

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