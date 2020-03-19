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Samsun'da asayiş uygulaması

Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

19.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:57
Samsun'da asayiş uygulaması
Samsun il genelinde resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da bugün asayiş uygulaması düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan resmi ve sivil polislerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı ve bazı iş yerleri de denetlendi.

Korona virüsü dolayısıyla kapatılmasına karar verilen iş yerlerinin ise açık olup olmadığına da bakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Samsun, 3. Sayfa

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