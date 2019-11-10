Haberler » Güncel » Samsun'da Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı - Haber

Samsun'da Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı

Samsun'da bir okulda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı.

10.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:00Samsun'da Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı
'da bir okulda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı büyük beğeni topladı.

Özel Samsun Final Okulları 10 Kasım'da Ata'sını bir kez daha özlemle ve saygıyla andı. Okul konferans salonunda lise ve 8.sınıf öğrencilerinin hazır bulunduğu anma programı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılında Atatürk'ün adına yakışır şekilde yapıldı. Anma etkinliği öğleden önce öğleden sonra iki seans olarak düzenlendi. Anma etkinliği ilk olarak şiir dinletisiyle başladı. Özel Samsun Final Okulları Kolej-Fen Lisesi Müzik Kulübü öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk Türküleri' ve Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oratoryolara devam etti. Anma etkinliği Vals ve Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 Fransa'da on binlerce kişi İslam nefretine karşı yürüyüş yaptı
19:53 Spor turkish airlines open'de 2 milyon dolar'ın sahibi ingiliz hatton
19:50 CHP'de "delege" tartışmaları
19:48 Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binadaki suriye bayrakları, nusaybin'den görüntülendi
19:48 Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:57:10