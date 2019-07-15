15.07.2019 11:21
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Samsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı

Samsun

SAMSUN'da girdikleri binalarda daire önündeki ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu A.M.K. (14) ve A.K. (13) gözaltına alındı.

SAMSUN'da girdikleri binalarda daire önündeki ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu A.M.K. (14) ve A.K. (13) gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Devriye gezen bekçi ekipleri, ellerinde çok sayıda ayakkabıyla yürüyen iki çocuğu fark etti. Suriye uyruklu olduğu belirlenen çocukların, girdikleri binalardaki daire önlerinden ayakkabı çaldıkları tespit edildi. Çalıntı ayakkabılar sahiplerine teslim edilirken, çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. A.M.K. ile A.K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


- Samsun
Kaynak: DHA
Suriye, Samsun, Canik, Güncel

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