Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi
Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
Samsun Büyükşehir Belediyesi
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 10,00
| 10,00
|Somon (çiftlik)
| 15,00
| 25,00
|Mezgit
| 20,00
| 30,00
|Levrek (çiftlik)
| 20,00
| 30,00
|Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
|Palamut (tane)
| 10,00
| 13,00
|Barbunya-
| 25,00
| 30,00
|Kalkan
| 80,00
| 90,00
|Çinekop (deniz)
| 20,00
| 25,00
|Zargana
| 15,00
| 15,00
|Uskumru
| 20,00
| 20,00
|Sazan
| 10,00
| 15,00
22 Kasım 2018 Perşembe 17:30