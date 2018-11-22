22 Kasım 2018, 17:30
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Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) 		EN YÜKSEK

(LİRA)
Hamsi

 10,00 10,00
Somon (çiftlik) 15,00 25,00
Mezgit 20,00 30,00

Levrek (çiftlik) 20,00 30,00
Çipura (çiftlik) 25,00 30,00
Palamut (tane) 10,00 13,00
Barbunya- 25,00 30,00
Kalkan 80,00 90,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Zargana 15,00 15,00
Uskumru 20,00 20,00
Sazan 10,00 15,00
Samsun Büyükşehir Belediyesi
22 Kasım 2018 Perşembe 17:30