Samsun'da Balık Fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi
Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 8,00
| 10,00
| Somon (çiftlik)
| 15,00
| 25,00
| Mezgit
| 20,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 20,00
| 25,00
| Çipura (çiftlik)
| 25,00
| 30,00
| Palamut (tane)
| 15,00
| 18,00
| Barbunya
| 20,00
| 35,00
| Kalkan
| 90,00
| 120,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 30,00
| Zargana
| 15,00
| 15,00
| Uskumru
| 20,00
| 20,00
| Sazan
| 10,00
| 12,00
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09